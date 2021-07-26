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Çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz yaptı

AA
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Giriş: 26.07.2021 08:52
Çorak arazilerin bulunduğu Ağrı Dağı eteklerini, meyve bahçesi kurarak adeta bir vahaya dönüştüren çiftçi Abdulkadir Ardin'in, çocukları için yaptığı havuzdan, tırmanış yapan turistler de yararlanıyor. 13 yaşındaki Hüseyin Ardin, "Babamız bize bu havuzu yaptığı için çok mutluyuz. Yüzerken gözümüzü açtığımızda Ağrı Dağı manzarasını görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
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