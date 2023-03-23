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'Çocukları cennete gönderdim' dedi polis eve koştu! Kimlik kontrolünde kan donduran olay

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Giriş: 23.03.2023 11:41
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre R.’yi ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. gözaltına alındı.
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