04 Ocak 2024, Perşembe
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Çocuklarda 'Süper Enfeksiyon' tehlikesi! Nezle ve gribin başka virüslerle birleşmesi salgını artırıyor
Grip vakalarındaki artış çocuklarda süper enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor. Öyle ki hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk üst seviyeye ulaşmış durumda. Çocuk polikliniklerinde artan vakaların en önemli nedenlerinden biri süper enfeksiyon. Detayları Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan aktardı.