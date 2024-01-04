Çocuklarda 'Süper Enfeksiyon' tehlikesi! Nezle ve gribin başka virüslerle birleşmesi salgını artırıyor

Grip vakalarındaki artış çocuklarda süper enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor. Öyle ki hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk üst seviyeye ulaşmış durumda. Çocuk polikliniklerinde artan vakaların en önemli nedenlerinden biri süper enfeksiyon. Detayları Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan aktardı.

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