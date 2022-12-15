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Çocuklarda kulak ağrısına dikkat: Yüz felcine neden olabilir

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Giriş: 15.12.2022 12:45
Çocuklarınız kulağım ağrıyor diyorsa, dikkate alın ve hemen doktora gidin.  Zira bu iltihap yayıldıkça vücudunuzu derinden etkiliyor. Vaktinde tedavi edilmediğinde yüz felcine kadar gidiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, çocuklardaki kulak ağrısının önemsenmesi gerektiğini söyledi.
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