15 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çocuklarda kulak ağrısına dikkat: Yüz felcine neden olabilir
Çocuklarınız kulağım ağrıyor diyorsa, dikkate alın ve hemen doktora gidin. Zira bu iltihap yayıldıkça vücudunuzu derinden etkiliyor. Vaktinde tedavi edilmediğinde yüz felcine kadar gidiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, çocuklardaki kulak ağrısının önemsenmesi gerektiğini söyledi.