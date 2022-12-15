Çocuklarda kulak ağrısına dikkat: Yüz felcine neden olabilir

Çocuklarınız kulağım ağrıyor diyorsa, dikkate alın ve hemen doktora gidin. Zira bu iltihap yayıldıkça vücudunuzu derinden etkiliyor. Vaktinde tedavi edilmediğinde yüz felcine kadar gidiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, çocuklardaki kulak ağrısının önemsenmesi gerektiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN