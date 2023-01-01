01 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çocuklarda hastalık vakaları hızla artıyor! AVM’lerdeki ortak oyun alanları tehlikeli mi?
Kış aylarında buluşma ve sosyalleşme noktaları alışveriş merkezleri oluyor. Çocuklar ise ortak oyun alanlarına bırakılıyor. Peki alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları hastalık ve hijyen açısından tehlikeli mi? A Haber uzmanına sordu. İşte cevaplar…