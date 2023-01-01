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Çocuklarda hastalık vakaları hızla artıyor! AVM’lerdeki ortak oyun alanları tehlikeli mi?

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 15:07
Kış aylarında buluşma ve sosyalleşme noktaları alışveriş merkezleri oluyor. Çocuklar ise ortak oyun alanlarına bırakılıyor. Peki alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları hastalık ve hijyen açısından tehlikeli mi? A Haber uzmanına sordu. İşte cevaplar…
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