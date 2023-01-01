Çocuklarda hastalık vakaları hızla artıyor! AVM’lerdeki ortak oyun alanları tehlikeli mi?

Kış aylarında buluşma ve sosyalleşme noktaları alışveriş merkezleri oluyor. Çocuklar ise ortak oyun alanlarına bırakılıyor. Peki alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları hastalık ve hijyen açısından tehlikeli mi? A Haber uzmanına sordu. İşte cevaplar…

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