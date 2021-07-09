09 Temmuz 2021, Cuma
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Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat! Ebeveynler nelere dikkat etmeli?
Yaz mevsiminde güneş çarpması özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını tehdit ediyor. Zamanında müdahale edilmediğinde ise beyinde ve iç organlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Peki ebeveynler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç aktardı.