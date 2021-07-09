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Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat! Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

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Giriş: 09.07.2021 11:51
Yaz mevsiminde güneş çarpması özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını tehdit ediyor. Zamanında müdahale edilmediğinde ise beyinde ve iç organlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Peki ebeveynler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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