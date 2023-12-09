Çocuklarda ekran bağımlılığı

Tüm dünyada çocuklarda TV, tablet ve mobil telefon kullanımı arttı. Peki, çocukların ekranla tanışma yaşı kaç olmalı? Aileler çocukları sosyal medyadaki kirlilikten nasıl korumalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.