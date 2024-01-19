Çocuklar tatili nasıl geçirmeli?

Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanı ödev yerine "kültürel faaliyet" tavsiyesinde bulundu. Peki çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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