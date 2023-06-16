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Çocuklar tartıştı; bir çift 13 yaşındaki kızı darbetti

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Giriş: 16.06.2023 16:48
Adana'da Yüreğir ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmanın ardından 13 yaşındaki kız çocuğu, bir çift tarafından darbedildi.
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