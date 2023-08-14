Çocuklar neden öfkelenir? Öfkeli çocuklara karşı tutum nasıl olmalı?

Aşırı öfke çocuklarda saldırgan davranışlara yol açabiliyor. Peki çocuklarda en erken kaç yaşında öfke nöbeti görülebilir? Çocuğun öfkelenmesinin sebepleri ne? Bu tutum ve davranışlara karşı ne yapılmalı? Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci yanıtladı.

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