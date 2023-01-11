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Çocuklar gribi neden daha ağır geçiriyor? Uzun süre geçmeyen öksürüğün sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 08:42
Avrupa'da hızla yayılan grip, koronavirüs ve diğer hastalıklar sağlık sistemini zorluyor. Peki Türkiye'de son durum nedir? Özellikle geçmeyen öksürük ve çocuklarda sık görülen salgının sebebi ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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