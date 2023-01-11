Çocuklar gribi neden daha ağır geçiriyor? Uzun süre geçmeyen öksürüğün sebebi ne?

Avrupa'da hızla yayılan grip, koronavirüs ve diğer hastalıklar sağlık sistemini zorluyor. Peki Türkiye'de son durum nedir? Özellikle geçmeyen öksürük ve çocuklarda sık görülen salgının sebebi ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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