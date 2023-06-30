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Çocuklar bayramda lunaparka akın etti! Aileler lunaparkın yolunu tuttu

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 17:00
İstanbul'da Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde çocuklar lunaparklara akın etti. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktandan çocukların coşkusunu ekrana taşıdı.
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Çocuklar bayramda lunaparka akın etti!
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