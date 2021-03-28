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Çocuklar babalarını rol model alıyor! Doğru otorite nasıl sağlanmalı?

A Haber
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Giriş: 28.03.2021 11:09
Güncelleme:28.03.2021 11:40
Özellikle kız çocukları için babaları bir başkadır. Elbette anne sevgisi de baba sevgisi de tartışılamaz ancak çocuklar genellikle babalarını rol model alıyor. Peki babayla çocuk arasındaki doğru ilişki nasıl olmalı? İşte yanıtı...
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Çocuklar babalarını rol model alıyor
Çocuklar babalarını rol model alıyor
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