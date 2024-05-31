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Çocuklar artık evde patron mu oluyor? Ataerkil aileden çocukerkil aileye

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 31.05.2024 11:10
Son dönemde Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızıyla karakolluk olmaya kadar varan çatışması, birçok ailede de benzer sorunların yaşandığını ortaya çıkardı. Uzmanlarsa ergenlik döneminde çocuk- ebeveyn çatışmasını ve çözüm yollarını A Haber'e anlattı.
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