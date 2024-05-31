Çocuklar artık evde patron mu oluyor? Ataerkil aileden çocukerkil aileye

Son dönemde Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızıyla karakolluk olmaya kadar varan çatışması, birçok ailede de benzer sorunların yaşandığını ortaya çıkardı. Uzmanlarsa ergenlik döneminde çocuk- ebeveyn çatışmasını ve çözüm yollarını A Haber'e anlattı.

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