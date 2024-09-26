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Çocuklar arasındaki husumet aileye sıçradı: 1 ölü 1 yaralı

Çocuklar arasındaki husumet aileye sıçradı: 1 ölü 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 08:38
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavga aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüdü. Olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
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