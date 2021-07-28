Çocuk parklarında hastalık tehlikesi! Enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılmalı?

Çocuklar için park demek; oynamak, sosyalleşmek demek... Ancak; çok masum görünen bu aktivite çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzman isimler hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda ise enfeksiyon hastalıklara neden olabileceği konusunda anne-babaları uyarıyor. İşte enfeksiyonlardan korunmak için yapılması gerekenler...

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