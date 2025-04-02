03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 22:32
Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu. Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Sağanak sonrası yollar göle döndü iş yerlerini su bastı!
Sağanak sonrası yollar göle döndü iş yerlerini su bastı!
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Mardin’de hortum çatıları uçurdu ağaçları devirdi
Mardin’de hortum çatıları uçurdu ağaçları devirdi
28 yaşındaki genci boynundan bıçaklayan şüpheli tutuklandı
28 yaşındaki genci boynundan bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ’da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı
Elazığ’da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı
Kimlik kontrolü yapan bekçilere silahlı saldırı!
Kimlik kontrolü yapan bekçilere silahlı saldırı!
CHP’nin boykot çağrısı CHP’li esnafa takıldı
CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı
Tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldırdı
Tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldırdı
Kan donduran şiddet olayı kamerada
Kan donduran şiddet olayı kamerada
Şehir merkezinde domuz sürüsü görüldü
Şehir merkezinde domuz sürüsü görüldü
Özel’in boykot provokasyonuna geçit yok!
Özel'in boykot provokasyonuna geçit yok!
Halat çekme yarışmasında ip koptu
Halat çekme yarışmasında ip koptu
Daha Fazla Video Göster