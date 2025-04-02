03 Nisan 2025, Perşembe
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Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu. Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.