15 Şubat 2022, Salı
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Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler
Bursa’da köpeklerini dolaştırmaya çıkaran iki kişi; köpeklerin kendilerine saldırması nedeniyle arkadaşlarından aldıkları tabancayla iki Pitbull cinsi köpeği, çocuk parkında başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinden ayrılan zanlılar polisin operasyonuyla yakalandı.