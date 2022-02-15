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Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler

İHA
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Giriş: 15.02.2022 11:25
Bursa’da köpeklerini dolaştırmaya çıkaran iki kişi; köpeklerin kendilerine saldırması nedeniyle arkadaşlarından aldıkları tabancayla iki Pitbull cinsi köpeği, çocuk parkında başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinden ayrılan zanlılar polisin operasyonuyla yakalandı.
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