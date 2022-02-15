Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler

Bursa’da köpeklerini dolaştırmaya çıkaran iki kişi; köpeklerin kendilerine saldırması nedeniyle arkadaşlarından aldıkları tabancayla iki Pitbull cinsi köpeği, çocuk parkında başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinden ayrılan zanlılar polisin operasyonuyla yakalandı.