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Çocuk parkında dehşet veren görüntüler! Silahlı bıçaklı kavgaya tutuştular

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Giriş: 25.05.2021 10:49
Güncelleme:25.05.2021 10:54
Ümraniye'de parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde, iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştı. Olayda bir kişi silahtan çıkan mermilerle diğer kişi de bıçaklanarak yaralandı.
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