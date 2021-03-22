Çocuk kavgasına "anne" tokadı

Aksaray'da iki çocuğun 11 yaşındaki başka bir çocukla top kavgasına anne dahil oldu. Olay yerine giden anne, 6 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuğu tokatlayıp darp etti. Öfkeli kadını çevredekiler güçlük sakinleştirdi. İşte A Haber ihbar hattına gelen güvenlik kamerası görüntüleri.

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