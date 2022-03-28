28 Mart 2022, Pazartesi
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Çocuk istismarı görüntülerini yayan çete hakim karşısında
Telegram uygulaması üzerinden çocukların cinsel istismarı içerikli görüntüler satan ve satın alan 33 kişinin yargılanmasına başlandı. Bir beyin cerrahı, bir polis ve iki asker de sanıklar arasında yer alıyor. Davanın ilk duruşmasında hakim “gizlilik” kararı verdi, duruşmaların kapalı yapılmasını kararlaştırdı. 21'i tutuklu sanıktan 14’ü tahliye edildi. Beyin cerrahı ve polis memurunun aralarında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.