30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı artıyor
Çocukların icra yoluyla teslimini bitiren çocuk merkezlerine yenileri ekleniyor. 13 il ve 11 ilçede daha merkezler açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.