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Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 17:15
Çocukların icra yoluyla teslimini bitiren çocuk merkezlerine yenileri ekleniyor. 13 il ve 11 ilçede daha merkezler açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı artıyor
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı artıyor
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