Çocuğunu tavana asarak dövdü! Komşuları dehşet anlarını kameraya aldı

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.