Çocuğunu rehin alan baba polisi alarma geçirdi! Çocuğunu camdan atmaya kalkıştı! İşte o anlar...

Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışıyor.

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