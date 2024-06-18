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Çocuğunu rehin alan baba polisi alarma geçirdi! Çocuğunu camdan atmaya kalkıştı! İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 23:39
Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışıyor.
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