Çocuğuna aldığı telefon kutusundan bakın ne çıktı! Yok böyle numara! Defalarca aradı ama ulaşamadı...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer kızına sürpriz yapmak için verdiği cep telefonu siparişi sonrası büyük bir şok yaşadı. Özer'in 5 bin TL ödeyip yeni telefonunu beklerken kargo kutusunun içinde sadece bir telefon kılıfı çıktı. Özer yaptığı açıklamada "Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...