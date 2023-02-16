"Çocuğum yok onları çocuğum yerine koydum" diyerek yürekleri dağladı! Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor

Adıyaman'da Bircan isimli ineği enkaz altında sıkışan Birgül Tuncay, her gün molozların altına sürünerek girerek su ve yiyecek veriyor. İneğine "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Tuncay, "Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum” dedi.