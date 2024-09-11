“Çocuğa kim bakacak?” telaşı! Kreş de pahalı bakıcı da

Okullar açıldı ama anne-babaların telaşı henüz bitmiş değil. Çalışan ebeveynler, bakıcıya ihtiyaç duyuyorlar. Ama ücretler okulların açılmasıyla birlikte uçtu. 50 bin liraya varan rakamlar söz konusu. Çare olarak başvurulan yöntem ise aynı. Anneanne ya da babaanneler.

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