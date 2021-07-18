Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklarını hazırlayan yetiştiricilerden biri olan Emrah Acar'ın boğası ile çekilen fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. 'Boğası ile uyuyan çoban' ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan karedeki kurbanlık satıldı. Kral adındaki 850 kilogramlık boğanın fiyatı da belli oldu.