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Çoban köpeği küçük köpeği parçaladı!

Çoban köpeği küçük köpeği parçaladı!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 12:05
Leyla Kezer, İstanbul Ataşehir'deki parka, pooddle cinsi köpeğini gezintiye çıkarmıştı. Küçük köpek bir anda beliren sahipli ama tasmasız çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Zavallı hayvan hayata veda etti. Acısına dayanamayan sahibi ise kalp krizi geçirdi.
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