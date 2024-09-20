20 Eylül 2024, Cuma
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Çoban köpeği küçük köpeği parçaladı!
Leyla Kezer, İstanbul Ataşehir'deki parka, pooddle cinsi köpeğini gezintiye çıkarmıştı. Küçük köpek bir anda beliren sahipli ama tasmasız çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Zavallı hayvan hayata veda etti. Acısına dayanamayan sahibi ise kalp krizi geçirdi.