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Cizre'de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!

DHA
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Giriş: 16.03.2023 12:44
Şırnak'ın Cizre ilçesinde döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2,5 milyon liralık dövizi ayıp kaçan, polis tarafından yakalanıp tutuklanan 2 şüphelinin motosikletle kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
Cizre’de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
Cizre'de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
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