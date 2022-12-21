Çivili sopayla öldüresiye dövdüler! Darp olayının detayları ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, husumetlileri tarafından çivili sopayla öldüresiye dövüldü. Gözaltına alınan saldırganlar ifadelerinde darp ettikleri Feyyaz Uyanık'ın kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

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