Çivi zannettiler mermi çıktı | İstanbul’da şoke eden olay

İstanbul'da sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet, eve giderek sırtına çivi battığını söyledi. Durumdan şüphelenen anne, hemen hastaneye başvurdu. Çekilen emarda oğlunun sırtına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı.

Sultangazi'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki acıyla eve gitti. Sırtına çivi battığını zanneden Muhammet acıyla eve koştu. Annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen çocuğun sırtına çivi batmadığı, mermi isabet ettiği anlaşıldı.

Muhammet sevk edildiği Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ameliyat edildi. Çocuğun sırtındaki mermi çıkarılırken babası sorumluların yakalanması için çağrıda bulundu.

Olay, önceki akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A.'nın omuzundan bir anda kan akmaya başladı. 3 kardeşten en büyüğü olan Muhammet A., kendisine çivi saplandığını düşünerek eve gitti. Sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anlayan annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çekilen MR'ında omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi kurbanı olduğu değerlendirilen Muhammet A., Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda mermi vücudundan çıkarıldı. Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.