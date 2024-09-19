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Çıtak’tan

Çıtak’tan "pes" dedirten savunma: Bugün olsa yine yaparım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 20:51
Uçuş kuralları gereği, kedisini pusete koyması için uyarılmış, uçaktaki kabin memuruna saldırmıştı 'İbrahim Tatlıses’in kızı 'Dilan Çıtak'. Hatta ekip otosuna bindirilirken, polisleri de tehdit etmişti. Şarkıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Herkes, özür dileyeceğini sandı ama 'Çıtak', "yaptığımdan asla utanmıyorum" dedi.
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