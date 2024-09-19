Çıtak’tan "pes" dedirten savunma: Bugün olsa yine yaparım

Uçuş kuralları gereği, kedisini pusete koyması için uyarılmış, uçaktaki kabin memuruna saldırmıştı 'İbrahim Tatlıses’in kızı 'Dilan Çıtak'. Hatta ekip otosuna bindirilirken, polisleri de tehdit etmişti. Şarkıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Herkes, özür dileyeceğini sandı ama 'Çıtak', "yaptığımdan asla utanmıyorum" dedi.

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