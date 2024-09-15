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Cirit sporcusuna özel asker eğlencesi: ciritçi baba oğlunu askere cirit müsabakasıyla uğurladı

Cirit sporcusuna özel asker eğlencesi: ciritçi baba oğlunu askere cirit müsabakasıyla uğurladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:27
Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüpleri cirit eski sporcusu arkadaşlarının askere gidecek olan oğlu için cirit maçı organize ettiler. Asker eğlencesi adıyla düzenlenen cirit müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, cirit eski sporcusu baba, oğlunu askere ciritle uğurladı.
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