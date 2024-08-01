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Çırçır Tepesi'ndeki yangın korkuttu

Çırçır Tepesi'ndeki yangın korkuttu

İHA
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Giriş: 01.08.2024 14:54
Güncelleme:01.08.2024 14:54
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Çırçır Tepesi’ndeki yangın korkuttu
Çırçır Tepesi'ndeki yangın korkuttu
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