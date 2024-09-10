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Çıralı'da caretta caretta rekoru

Çıralı'da caretta caretta rekoru

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 14:23
Türkiye'de caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından olan Çıralı'da, son iki yuvanın açılışı gerçekleştirildi. Çıralı'da bu yıl 180 yuva ile son 30 yılın rekorunun kırıldığı ve yaklaşık 4 bin yavru caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi.
Çıralı’da caretta caretta rekoru
Çıralı'da caretta caretta rekoru
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