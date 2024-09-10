Çıralı’da caretta caretta rekoru

Türkiye'de caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından olan Çıralı'da, son iki yuvanın açılışı gerçekleştirildi. Çıralı'da bu yıl 180 yuva ile son 30 yılın rekorunun kırıldığı ve yaklaşık 4 bin yavru caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi.