10 Eylül 2024, Salı
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Çıralı'da caretta caretta rekoru
Türkiye'de caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından olan Çıralı'da, son iki yuvanın açılışı gerçekleştirildi. Çıralı'da bu yıl 180 yuva ile son 30 yılın rekorunun kırıldığı ve yaklaşık 4 bin yavru caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi.