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Çip krizi günden güne büyüyor

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Giriş: 30.04.2021 13:43
Güncelleme:30.04.2021 14:11
Hayatımızdaki hemen her nesne akıllı elektroniğe döndü. Yarı iletken özelliği ile elektronik dünyasının vazgeçilmezi çipin önemi dijitalleşme nedeniyle pandemi döneminde daha da arttı, arz yeterli gelmeyince kriz ortaya çıktı. Otomotivde başlayan çip kriz diğer sektörlere de sıçradı. Son olarak bir dizüstü bilgisayar üreticisi yakın zamanda fiyatlarda artış beklendiğini duyurdu.
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