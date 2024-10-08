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Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi: Kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi: Kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 18:24
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğraması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, anne Bakiye Yeniçeri hakkında cenazeden sonra açıklamada bulundu. Teyze Aslı Tatar, Bakiye Yeniçeri hakkında, “Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok. Bırakın bu aileyi, bu sülalede yok öyle biri. Müebbet alsın” dedi.
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