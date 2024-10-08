Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi: Kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğraması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, anne Bakiye Yeniçeri hakkında cenazeden sonra açıklamada bulundu. Teyze Aslı Tatar, Bakiye Yeniçeri hakkında, “Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok. Bırakın bu aileyi, bu sülalede yok öyle biri. Müebbet alsın” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN