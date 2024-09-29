Cinnet geçirip ailesini vurdu aynı tüfekle intihar etti!

Afyonkarahisar'da cinnet getiren bir şahıs karısını ve 24 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Bölgeye gelen ekipler yaralanan kadın ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

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