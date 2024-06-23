Cinnet geçiren şahıs kayınpederini öldürdü, eşini ve 3 kişiyi yaraladı

Çanakkale’de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren şahıs, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.