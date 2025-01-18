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Cinnet geçiren şahıs evinin balkonunu ateşe verdi! O anlar kamerada

Cinnet geçiren şahıs evinin balkonunu ateşe verdi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 00:00
Olay, Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokakta meydana geldi. Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı. İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Cinnet geçiren şahıs evinin balkonunu ateşe verdi! O anlar kamerada
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