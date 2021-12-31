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Çinli kripto çetesine ait evi bastılar! 50 milyon TL’lik vurgun

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 10:39
Çinli kripto para çetesi Türkiye'de, çok sayıda kişiyi en az 50 milyon lira dolandırdı. Gözaltına alınan zanlılar  serbest bırakılınca kaldıkları sitenin güvenlik görevlisi polis kılığındaki üç arkadaşını Çinli çetenin evine gönderdi. Ancak umduklarını bulamadılar.
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