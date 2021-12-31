31 Aralık 2021, Cuma
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Çinli kripto çetesine ait evi bastılar! 50 milyon TL’lik vurgun
Çinli kripto para çetesi Türkiye'de, çok sayıda kişiyi en az 50 milyon lira dolandırdı. Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakılınca kaldıkları sitenin güvenlik görevlisi polis kılığındaki üç arkadaşını Çinli çetenin evine gönderdi. Ancak umduklarını bulamadılar.