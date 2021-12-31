Çinli kripto çetesine ait evi bastılar! 50 milyon TL’lik vurgun

Çinli kripto para çetesi Türkiye'de, çok sayıda kişiyi en az 50 milyon lira dolandırdı. Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakılınca kaldıkları sitenin güvenlik görevlisi polis kılığındaki üç arkadaşını Çinli çetenin evine gönderdi. Ancak umduklarını bulamadılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN