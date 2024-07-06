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Çin'i sel vurdu, ABD’yi yangın!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 19:32
Çin'in Hubei bölgesini vuran sağanak sele dönüştü. Yolları su bastı; çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. ABD’nin Kaliforniya eyaleti ise orman yangınları ile mücadele ediyor. İşte o görüntüler...
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Çin’i sel vurdu, ABD’yi yangın!
Çin'i sel vurdu, ABD’yi yangın!
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