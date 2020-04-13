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13.04.2020

Çin'den getirilen koronavirüs ilacıyla ilgili sevindiren açıklama |Video

Yoğun bakım gören ve entübe hasta sayısı ilk kez yüzde 3-3,5 oranında düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,“Çin'den getirdiğimiz ilacı erken dönemde kullanıp, yoğun bakıma geçişi azalttık” dedi.

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