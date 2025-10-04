Çin’deki İHA’lı havai fişek gösterisi kontrolden çıktı! Gökten alev topu ve kıvılcım yağdı

Çin’de insansız hava araçları (İHA) ve havai fişekler kullanılarak gerçekleştirilen bir gösteri henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Gökyüzünden yağan ateş topları ve kıvılcımlar bölgede yangın çıkmasına yol açarken, izleyiciler korku dolu anlar yaşadı.

