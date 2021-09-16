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Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 60 yaralı

İHA
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Giriş: 16.09.2021 10:05
Güncelleme:16.09.2021 10:05
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 60 kişi yaralandı. Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi.
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