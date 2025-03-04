04 Mart 2025, Salı
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Cinayette "beyaz tabanlı" ayakkabı detayı! Nişanlısının babasını nasıl katletti?
İzmir'in Çiğli ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet yaşandı. Tanıştığı genç kızla evlilik aşamasında olan kişi kadının babasını öldürdü. Burada daha da ilginç bir ayrıntı daha var o da cinayetin azmettiricisi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır anlattı.