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Cinayette beyaz tabanlı ayakkabı detayı! Nişanlısının babasını nasıl katletti?

Cinayette "beyaz tabanlı" ayakkabı detayı! Nişanlısının babasını nasıl katletti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 12:01
İzmir'in Çiğli ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet yaşandı. Tanıştığı genç kızla evlilik aşamasında olan kişi kadının babasını öldürdü. Burada daha da ilginç bir ayrıntı daha var o da cinayetin azmettiricisi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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Cinayette beyaz tabanlı ayakkabı detayı! Nişanlısının babasını nasıl katletti?
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