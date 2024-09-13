Narin Güran cinayetini aydınlatmak için soruşturma devam ediyor. Narin’den alınan 91 numune İstanbul’da inceleniyor. Cinayeti aydınlatmak için dedektif böcekler kullanılacak. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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