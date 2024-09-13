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Cinayeti aydınlatmak için dedektif böcekler kullanılacak

Cinayeti aydınlatmak için dedektif böcekler kullanılacak

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 12:04
Narin Güran cinayetini aydınlatmak için soruşturma devam ediyor. Narin’den alınan 91 numune İstanbul’da inceleniyor. Cinayeti aydınlatmak için dedektif böcekler kullanılacak. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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