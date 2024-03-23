23 Mart 2024, Cumartesi
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Cinayet zanlısının öldürdüğü kuyumcunun dükkanına girdiği anlar kamerada
İzmir’in Bornova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldürüp cesedini aracın bagajına koyduğu ileri sürülen zanlılardan birinin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki çantayla dükkana giren zanlının, bir süre sonra iş yerinden çaldığı altınlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.