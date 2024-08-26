Cinayet zanlısı koca yakalandı

Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının aracına gidince çıkan tartışma sonucu kafasına aldığı sert cisimle yaralandı ve daha sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.K ekipler tarafından yakalandı.